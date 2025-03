Troppo Trento per il Cisterna Volley: fuori dai playoff scudetto

I 2600 tifosi del Palasport di Cisterna tornano a casa amareggiati, ma con un lieve sorriso sul volto, consapevoli di aver lottato fino alla fine. Gara 4 dei quarti di finale di Playoff Scudetto va alla ITAS Trentino Volley, capace di superare i pontini con il punteggio di 3 set ad 1.

Nonostante una grande prestazione di Theo Faure, miglior marcatore con 20 punti, la squadra pontina non è riuscita a contenere lo strapotere di Trento, trascinata da Alessandro Michieletto (16 punti, MVP della gara).

La sconfitta sancisce l’uscita di Cisterna dalla corsa Scudetto, ma il cammino proseguirà nei Playoff per il quinto posto, dove è in palio un pass per la Challenge Cup.

LA PARTITA

Il Cisterna Volley parte forte, aggiudicandosi il primo set per 25-17 grazie a un’ottima prova in attacco e agli ace decisivi di Ramon e Baranowicz. Nel secondo parziale, però, Trento reagisce con Michieletto e Kozamernik, trovando il pareggio (20-25). Il terzo set è dominato dall’Itas, con Rychlicki devastante al servizio (14-25). Nel quarto parziale, Cisterna lotta fino ai vantaggi, con Tarumi che si rivela determinante, ma un errore in attacco chiude la gara sul 25-27 in favore di Trento.

LE DICHIARAZIONI

Theo Faure (Cisterna Volley): “Abbiamo iniziato bene, giocando un ottimo primo set, ma ci è mancata continuità nei successivi. La partita si è decisa su pochi dettagli. Ora guardiamo avanti ai prossimi impegni con la voglia di migliorare e competere al meglio nei Playoff per il quinto posto.”

TABELLINO

Cisterna Volley – Itas Trentino 1-3 (25-17, 20-25, 14-25, 25-27)

Cisterna Volley: Faure 20, Bayram 11, Ramon 12, Tarumi 5, Mazzone 7, Nedeljkovic 8, Baranowicz 2, Pace (L).

Itas Trentino: Michieletto 16, Rychlicki 16, Lavia 13, Kozamernik 7, Gualberto 7, Sbertoli 2, Laurenzano (L).

MVP: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Durata: 1h53 – Spettatori: 2613