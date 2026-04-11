Trovati 30 kg di droga al Circeo, arrestati due uomini e una donna

Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di circa 30 Kg di droga tra hashish, marijuana e cocaina. Tre le persone arrestate, tra cui una donna.

L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Terracina ha permesso di individuare e perquisire un’abitazione a San Felice Circeo. All’interno dell’immobile, riconducibile a un cittadino italiano residente a Terracina e a un cittadino tunisino – e occupato anche da una donna italiana – i finanzieri hanno rinvenuto ingenti quantitativi di droga, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e una pistola a salve priva di tappo rosso.

Nel dettaglio, la perquisizione ha portato alla scoperta di circa 22 chili di hashish, suddivisi in oltre 200 panetti, circa 2 chili di marijuana e quasi 4 chili di cocaina. La droga era stata occultata in diversi punti dell’abitazione, anche all’interno di un frigorifero e sotto alcuni cuscini del divano. Secondo una prima stima, la sostanza – verosimilmente destinata al mercato locale, soprattutto in vista dell’aumento dei consumi legato alla stagione primaverile ed estiva – avrebbe potuto generare profitti per diverse centinaia di migliaia di euro.

I tre soggetti coinvolti sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Due di loro sono stati condotti in carcere, mentre per la terza persona è stata disposta la detenzione domiciliare.