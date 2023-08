Trovati in possesso di 150 grammi di cocaina, due arresti a Gaeta

A Gaeta, un 59enne ed una 52enne della provincia di Caserta, sono state arrestate per possesso ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati e controllati in via del Colle, sono stati trovati in possesso di 153,40 grammi di cocaina, che è stata sottoposta a sequestro.

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati.