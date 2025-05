Trucidato dalla banda nel casolare: 25 anni al mandante

Sono arrivate e ora sono definitive le condanne per la banda che il 31 ottobre 2021 aveva ucciso a bastonate Jagsheer Sumal, 29enne bracciante agricolo trucidato in un raid punitivo da parte di alcuni connazionali, mentre festeggiava la nasciata del figlio in un casolare di Borgo Montello. La Corte di Cassazione si è espressa ieri, infliggendo la pena più alta di 25 anni e 7 mesi per Jiwan Singh, ritenuto il mandante del raid. Pena di 25 anni e 1mese per Singh Devender, Singh Ranjit è condannato a 23 anni e nove mesi; per Sohal Gurvinder Singh 13 anni e tre mesi. Singh Surjit è stato condannato a cinque anni per rapina era stato assolto in Corte d’Assise d’Appello dall’omicidio. Per Harinder Singh la pena è di 12 anni e cinque mesi. La vittima doveva essere punita, stando a quanto raccolto nel corso del lungo processo, perchè aveva comprato il necessario per la festa in un negozio di alimentari diverso da quello del mandante.