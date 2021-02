Truck&Bus: la Polstrada controlla 600 mezzi pesanti

La Polstrada di Latina impegnata nella campagna Truck&Bus nel contesto del Roadpol, durante le giornate dei controlli, gli agenti hanno proceduto alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, al rispetto dei limiti di velocità, al rispetto della normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose e di tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Sono state impegnate in totale 80 pattuglie distribuite nell’arco delle 24 ore che hanno controllato in totale 600 veicoli, tra mezzi pesanti ed autobus, di cui nel trasporto specifico 54 nazionali e 3 stranieri. In totale sono state elevate complessivamente 19 sanzioni per, violazione dei limiti di velocità, sovraccarico e altre violazioni. Un convoglio è stato bloccato nel conseguimento della marcia.

Sempre nel corso delle attività sono state accertate ulteriori 62 violazioni per un totale di 116.