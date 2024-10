Denunciata in stato di libertà una donna di 32 anni per il reato di truffa. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna avrebbe utilizzato artifizi e raggiri per far stipulare un contratto di finanziamento da 12.000 euro a un uomo di oltre settant’anni di Sabaudia. Tuttavia, l’importo effettivamente accreditato all’uomo è stato di soli 3.000 euro. Il caso è stato segnalato alle autorità competenti, che stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto.