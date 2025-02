Truffa del finto figlio a Borgo Grappa, denunciato un 26enne campano

Un 26enne residente in Campania è stato denunciato dai carabinieri di Borgo Grappa per il reato di truffa. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, sarebbe il presunto responsabile di un raggiro ai danni di un 80enne.

Il 26enne fingendosi la figlia dell’anziano, lo ha contattato tramite un SMS scrivendo di aver bisogno urgentemente di soldi, tanto da indurlo ad accreditargli sulla propria carta prepagata 982 euro. Solamente dopo qualche ora l’anziano si è accorto di esser stato truffato ed ha così presentato denuncia ai carabinieri, che dopo una serie di accertamenti sono riusciti a risalire al truffatore.