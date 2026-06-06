Truffa delle multe false a Latina: la Polizia Locale mette in guardia i cittadini

A Latina circolano falsi avvisi di pagamento legati a presunte violazioni del Codice della Strada. Diversi cittadini hanno segnalato alla Polizia Locale la ricezione di messaggi sospetti, nei quali viene comunicata l’esistenza di una multa da saldare attraverso un link allegato.
Secondo quanto ricostruito, non si tratta di vere notifiche, ma di un tentativo di truffa informatica. I collegamenti inseriti nei messaggi indirizzano infatti gli utenti verso pagine web create per imitare portali istituzionali, con l’obiettivo di convincere le vittime a inserire dati personali o a effettuare pagamenti non dovuti.
Il Comando della Polizia Locale di Latina ha quindi invitato la popolazione a non cliccare su link ricevuti tramite sms, chat o altri canali non ufficiali e a non procedere con alcun versamento prima di aver verificato la reale provenienza della comunicazione.
Le notifiche digitali dei verbali, ricorda la Polizia Locale, vengono trasmesse soltanto attraverso strumenti riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione, come la piattaforma Send, la PEC o l’app IO. I pagamenti, inoltre, devono essere effettuati esclusivamente tramite canali ufficiali, accessibili con SPID o Carta d’Identità Elettronica. Resta valida anche la tradizionale notifica tramite raccomandata.
L’invito rivolto ai cittadini è quello di prestare la massima attenzione, diffidare da richieste urgenti o anomale e contattare gli uffici competenti in caso di dubbi. Una verifica preventiva può evitare di cadere nella rete dei truffatori.