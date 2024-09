Truffa in concorso ai danni di un anziano di Lenola, denunciati

Un 49enne di Omegna e un 23enne pakistano di Napoli sono stati denunciati dai carabinieri di Lenola a seguito di una denuncia sporta da un anziano del posto che riferiva di aver subito una truffa.

I due, con l’aiuto di una terza persona ancora in fase d’identificazione, tramite dei raggiri e spacciandosi per la figlia del 76enne, hanno indotto l’anziano a farsi acquistare 5 buoni acquisto su una nota piattaforma di vendita online per un valore complessivo di circa 500 euro.

Una volta rintracciati, i militari li hanno denunciato per il reato di truffa in concorso.