Truffa online a Cisterna: 23enne raggirato per 200 euro

Un giovane residente a Cisterna è rimasto vittima di una truffa online: avrebbe versato circa 200 euro per l’acquisto di pezzi di ricambio mai ricevuti.

I Carabinieri della locale stazione hanno identificato il presunto responsabile, un 55enne siciliano già noto alle forze dell’ordine, denunciandolo in stato di libertà. La vicenda è emersa a seguito della querela presentata dal ragazzo, che ha permesso ai militari di avviare le indagini e ricostruire il raggiro.

L’episodio mette in luce i rischi legati agli acquisti tra privati sul web e l’importanza di prestare attenzione a ogni transazione online.