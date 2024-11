Truffa online a Sezze, ragazza raggirata nell’acquisto di un cucciolo

Una ragazza di 18 anni è stata vittima di una truffa legata all’acquisto di un cucciolo di cane. Dopo aver risposto a un annuncio pubblicato su un noto sito internet, la giovane ha versato 350 euro, suddivisi in quattro bonifici, per ottenere l’animale che però non è mai stato consegnato.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Sezze hanno portato all’identificazione del presunto responsabile, un 36enne di origine camerunense residente a Foggia, già noto alle forze dell’ordine. Gli approfondimenti hanno permesso di risalire al conto corrente su cui erano stati effettuati i pagamenti.

L’uomo è stato denunciato per truffa. Al momento, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione.