Truffa sul web, vittima un uomo di Sabotino

Dopo aver venduto quattro cerchi in lega, incassano i soldi e poi spariscono. La messinscena è costata una denuncia per truffa a due uomini di 24 e 46 anni, entrambi della provincia di Viterbo, identificati dai Carabinieri di Borgo Sabotino.

L’indagine è nata dalla denuncia di un 45enne di Latina che, attirato da un’inserzione su un noto sito di e-commerce, aveva versato 225 euro tramite bonifico senza mai ricevere la merce. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di risalire ai responsabili, ora deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.