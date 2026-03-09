Truffavano anziani in provincia di Roma, bloccati e arrestati a Gaeta

Sono ritenuti responsabili di varie truffe ai danni di persone anziane in provincia di Roma. Per questo due giovani, un 22enne di nazionalità rumena e un 18enne residente nel napoletano, sono stati arrestati dagli uomini del Commissariato di Gaeta. Gli agenti li hanno fermati durante un normale controllo del territorio, dopo aver notato un’auto sospetta transitare a velocità sostenuta sul lungomare Caboto.

A bordo si trovavano i due giovani che, sin da subito, sono apparsi particolarmente nervosi. Durante gli accertamenti, uno di loro ha consegnato spontaneamente agli agenti una busta contenente denaro contante e diversi monili in oro, ammettendo di aver appena messo a segno una truffa ai danni di un anziano nella provincia di Roma. Gli immediati riscontri effettuati dagli operatori hanno permesso di accertare che, proprio in quelle ore, alcune persone anziane avevano presentato denuncia presso stazioni dei Carabinieri della provincia romana. In particolare, una segnalazione era arrivata da Pisoniano per una truffa avvenuta con modalità analoghe. Le vittime hanno descritto i preziosi sottratti e l’autore del raggiro, poi riconosciuto tramite individuazione fotografica.

La successiva perquisizione dell’auto ha inoltre permesso di trovare altri oggetti preziosi e documenti risultati collegati a un secondo episodio di truffa avvenuto a Cerreto Laziale, sempre ai danni di un’anziana. Nel complesso sono stati recuperati denaro contante e numerosi oggetti preziosi, tra cui monili in oro per un peso totale di oltre un chilogrammo. Tutta la refurtiva è stata sequestrata e successivamente restituita ai legittimi proprietari. I due giovani sono stati arrestati con l’accusa di truffa aggravata ai danni di persone anziane. Per i due il giudice del Tribunale di Cassino ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Roma.