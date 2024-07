Truffe agli anziani, sgominata una banda campana: coinvolta anche Latina

L’operazione contro le truffe agli anziani, scattata all’alba di questa mattina, 9 luglio, ha portato all’arresto di 10 persone appartenenti a un’associazione a delinquere di origine campana. L’indagine, coordinata dalla procura di Roma, è stata condotta dalla squadra mobile di Roma e dal III distretto Fidene-Serpentara.

Le truffe seguivano il metodo del “finto nipote” o di parenti in difficoltà economica. Le vittime, prevalentemente anziane, ricevevano una telefonata urgente per una richiesta di denaro. Una volta ottenuta la fiducia, i truffatori si presentavano a casa della vittima con un complice per riscuotere il denaro. Gli indagati si spacciavano per direttori di uffici postali, corrieri o amici di parenti.

L’organizzazione, con base operativa a Napoli, vedeva i suoi membri ricoprire ruoli specifici: organizzatori, telefonisti ed esattori. Le truffe hanno interessato diverse città, tra cui Latina, oltre a Roma, Terni, Napoli, Avellino, Salerno e Lecce.

A Latina, le truffe hanno seguito lo stesso schema, con gli anziani che venivano contattati telefonicamente e convinti a consegnare somme di denaro a falsi incaricati. Le forze dell’ordine hanno lavorato intensamente per smantellare questa rete, ponendo fine a numerosi episodi di truffa e proteggendo ulteriormente la popolazione anziana.