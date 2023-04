Truffe con i corsi di formazione, tre aziende pontine nel maxi blitz della Finanza

Sono 274 le imprese coinvolte nella maxi operazione della Guardia di Finanza di Agropoli e del Comando Provinciale di Salerno, misure cautelari e sequestri di beni per oltre 57 milioni di euro.

L’indagine ha coinvolto anche tre aziende pontine con sede rispettivamente a Latina, Terracina e Formia. Società che secondo gli inquirenti avrebbero effettuato indebite compensazioni per crediti inesistenti prodotti attestando falsamente attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.

Sono 279 le persone indagate e per loro l’accusa è di di associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti di imposta e autoriciclaggio.