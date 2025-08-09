Tunisino accoltellato nel parco, l’agguato ad Aprilia: indagano i carabinieri

Si trovava all’interno di un parco di Aprilia, in compagnia di altri suoi connazionali, quando è stato avvicinato da un gruppo di persone che lo hanno improvvisamente aggredito, colpendolo con alcuni fendenti al costato. Vittima dell’episodio un 23enne di origine tunisina, residente a Cuneo e già noto alle forze dell’ordine.

Ancora chiare le motivazioni di quello che pare a tutti gli effetti essere un vero e proprio agguato. Per il 23enne si è reso necessario l’intervento del 118, che lo ha trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Città di Aprilia. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale. Non poco lontano dai fatti, i militari hanno rinvenuto un coltello molto probabilmente utilizzato per l’aggressione.