Turisti ancora derubati al Circeo: gioielli, soldi ed una Mercedes

Un altro colpo quello messo a segno nelle nottate scorse a San Felice, vittime del furto due turisti stranieri in vacanza al Circeo da pochi giorni.

Al risveglio, la brutta scoperta, i malviventi hanno sottratto soldi, gioielli ed una Mercedes GLC, un danno che si aggirerebbe intorno ai 100mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di San Felice Circeo che hanno avviato le indagini mettendo al setaccio le immagini di video sorveglianza della zona.

Si tratta del secondo furto in poche settimane nella zona del litorale pontino, anche in quel caso vennero portati via soldi, gioielli ed un’Audi. Dunque una dinamica simile all’ultimo colpo, per questo l’ipotesi da parte dei militari è quella che in zona ci sia una banda specializzata.