Turrin nella storia: è cinque volte campione italiano

Cinque titoli italiani consecutivi: è storia per Mattia Turrin, talento della Boxe Latina, che con la medaglia d’oro conquistata ai Campionati Italiani Under 19 di Olbia nella categoria 60 kg, firma un record assoluto nella boxe nazionale giovanile. Su 71 incontri disputati, vanta 65 vittorie, un solo pari e appena 5 sconfitte, senza rivali in Italia e con l’orizzonte rivolto all’Europa.​

La finale contro Ben Zahouane della Pugilistica Nike Fermo ha confermato la supremazia tecn ica del pontino. Sul ring del Geovillage, Turrin ha dominato con spostamenti precisi e una difesa impeccabile, ottenendo un 5-0 netto e unanime che lo proietta nuovamente sul gradino più alto del podio. “Ero consapevole dell’impresa, ma desideravo la conferma di questo risultato. Ho vinto io, ma ha vinto anche la Boxe Latina”, ha dichiarato Mattia, sollevando la mano in segno della ‘Manita’ tricolore.​

Il 2025 è stato un anno intensissimo per Turrin: 19 match tra tornei nazionali e internazionali, una scalata iniziata con le vittorie su Giovagnoli, Romasino e Hormatallah, e culminata con il successo nei quarti, semifinale e finale contro avversari di alto livello. Ha superato a pieni voti anche il fattore ambientale del ring sardo, mostrando nervi saldi e lucidità tattica. “Se fossi riuscito a mantenere il peso, avrei avuto molte chance di vincere di nuovo”, spiega il campione, che aggiunge un altro titolo ai precedenti nelle categorie Under 15, Under 17 e Under 19, dagli esordi a Mondovì fino a Chianciano e a Olbia.​

La passione per la boxe è questione di famiglia: la presidente della società è Maria Stella Prezioso, madre di Mattia, mentre il nonno Domenico Prezioso è maestro benemerito. La festa a Latina è stata doppia: anche la sorella Aurora Turrin ha vinto due campionati italiani consecutivi nei 52 kg Under 17 e si prepara a partire per gli Europei di Kienbaum, in Germania. Il movimento pontino gode dei successi della famiglia Turrin e punta ancora più in alto.​

Il futuro di Mattia guarda già oltreconfine: dopo il bronzo agli Europei 2022, nel mirino c’è l’oro continentale. “Lavoreremo sodo su tecnica e preparazione atletica per affrontare le sfide internazionali”, dice Turrin, pronto a portare la Boxe Latina e l’Italia tra i grandi dell’Europa.