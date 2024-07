“Tutta un’altra estate”, un mese di luglio tra musica ed eventi a Terracina

Musica, teatro, danza, spettacolo, sport e cucina. Dai concerti di musica classica alla Coppa Davis esposta nell’atrio Comunale, dallo Street Food alla Festa per la Madonna del Carmelo. È un’estate di spettacoli, di festa e di tradizioni quella del Comune di Terracina grazie anche alle tante Associazioni che hanno proposto un calendario di eventi importanti e variegato. Un programma che continua ad arricchirsi e ad aggiornarsi quotidianamente e che a breve vedrà altre novità e altre serate di altissimo livello. Del resto Terracina ha il privilegio di essere un palcoscenico straordinario in grado di rendere unico ogni evento.

Per questo mese di luglio ci sono in programma novità e conferme dell’anno precedente proposte delle Associazioni. Il 19 luglio presso l’Atrio Comunale verrà esposta la Coppa Davis conquistata dall’Italia a fare da splendida cornice alla presentazione della seconda edizione del Torneo Terracina Open. Diversi gli spettacoli di danza e di ginnastica, come anche i concerti di musica classica e i cori gospel. Torna poi il Summer Day Music Fest, che nella sua IX edizione avrà come ospite Emanuela Aureli, e i concerti di Tracce. Ritorno anche per “Mangiare con Gusto” in Piazza Municipio e lo Street Food in via Bachelet. Terza edizione anche per il Sogno del Grano a Borgo Hermada, una due giorni di eventi tra teatro, musica e cucina tipica per celebrare il “miracolo” del grano. Anche nel mese di luglio due appuntamenti con il Festival delle Arti Performative Regina Theatri che ha preso il via nel mese di Aprile: in piazza Municipio ci saranno il comico Marco Capretti e poi la poesia e la musica napoletana. E poi la tanto amata festa della Madonna del Carmelo, che quest’anno vedrà una settimana di celebrazioni e di eventi con nuove iniziative che andranno ad affiancarsi agli appuntamenti della tradizione che riguarderanno anche il Centro Storico Alto.

“Un sentito e doveroso ringraziamento alle tante Associazioni che anche per questa estate hanno offerto il loro fondamentale contributo e le loro idee per realizzare un cartellone di eventi che davvero sono per tutte le età e per tutti i gusti, dalla cultura allo sport, dal teatro alla musica. Un calendario dinamico che resta sempre aperto e a cui a brevissimo aggiungeremo altri appuntamenti a cui invitiamo tutti a partecipare”, ha dichiarato l’Assessore al Turismo, alla Cultura, allo Sport e ai Grandi Eventi Alessandra Feudi.

“Grazie alle Associazioni, all’Assessorato e ai nostri Uffici che quotidianamente lavorano per offrire un programma di appuntamenti per tutta la cittadinanza e per i turisti. Il nostro obiettivo resta sempre quello di proporre eventi di spessore che possano andare incontro ai gusti di tutti e in ogni periodo dell’anno, e che consentano una sempre maggiore partecipazione anche per riscoprire lo spirito di comunità e di appartenenza, valorizzando le tradizioni e le radici della nostra Città”, ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.