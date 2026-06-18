“Tutti al mare”: a Latina la nuova spiaggia libera e inclusiva

Da oggi il lungomare di Latina compie un passo storico sul fronte dell’accessibilità. È stata ufficialmente aperta al pubblico “Tutti al mare”, la nuova spiaggia libera, completamente gratuita e priva di barriere architettoniche, pensata per garantire a chiunque il diritto di godersi il mare in piena sicurezza, comfort e autonomia.

Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Matilde Celentano e l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, affiancati da una folta rappresentanza della giunta (gli assessori Nasso, Galardo e Rodà), dai consiglieri comunali Colonna, Scalco, Di Matteo e Valletta, dalla dirigente Alessandra Pacifico, oltre ai rappresentanti delle associazioni del terzo settore e a moltissimi cittadini.

La spiaggia si trova sul tratto A del lungomare (al km 2,937) ed è dotata di strutture specifiche per l’accessibilità: dalle piazzole con ombrelloni e lettini gratuiti, alle sedie Job per l’ingresso in acqua e la balneazione assistita, fino a servizi igienici e docce accessibili, senza dimenticare il fondamentale presidio di assistenza e salvamento.

Tra le grandi novità tecnologiche spicca il servizio E-Lisir: un sistema di videocomunicazione installato su un tablet (donato dal cittadino Antonio Staiola) che consente di abbattere le barriere comunicative con le persone non udenti, traducendo in tempo reale la Lingua dei Segni Italiana (LIS) in lingua parlata. Inoltre, nelle prossime settimane, la struttura sarà potenziata con il sistema Seatrac, un meccanismo all’avanguardia che permetterà alle persone con disabilità motoria di entrare in acqua in modo del tutto autonomo.

La realizzazione dell’opera è stata possibile grazie a un importante percorso tecnico-amministrativo che ha visto il comune di Latina ottenere un finanziamento di 205mila euro dalla Regione Lazio.

“Da oggi Latina offre un servizio concreto che mette al centro le persone e il loro diritto di vivere pienamente il mare”, ha dichiarato con orgoglio il sindaco Matilde Celentano, ringraziando l’assessore Di Cocco, la commissione Turismo e Marina e la dirigente Pacifico. “Abbiamo voluto realizzare uno spazio realmente accessibile, dove nessuno debba sentirsi escluso. È un segnale forte di attenzione verso i diritti e l’inclusione che vogliamo continuare a rafforzare”.

Sulla stessa linea l’assessore alla Marina, Gianluca Di Cocco: “Mettiamo a disposizione una struttura moderna, gratuita e inclusiva. Non consideriamo questo risultato un punto di arrivo, ma una base da cui partire per continuare a migliorare l’accessibilità della nostra marina e dei servizi offerti”.