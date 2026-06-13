“Tutti al mare”, apre giovedì la spiaggia inclusiva sul lungomare di Latina

Un litorale davvero per tutti, dove mare e spiaggia diventano un diritto accessibile a chiunque, senza barriere fisiche o sociali. Giovedì prossimo, 18 giugno, alle ore 10, aprirà ufficialmente al pubblico “Tutti al mare”, la spiaggia libera, gratuita e totalmente inclusiva realizzata dal Comune di Latina sul tratto A del lungomare. L’opera è stata finanziata dalla Regione Lazio con un contributo di 205.000 euro e si candida a diventare un modello innovativo di accoglienza e sostenibilità per il turismo balneare del territorio.

La spiaggia è stata interamente progettata con materiali eco-sostenibili per rispettare l’ambiente costiero e offre una gamma completa di servizi gratuiti pensati per le persone con disabilità, gli anziani e le famiglie. L’area dispone di piazzole attrezzate con ombrelloni e lettini accessibili, servizi igienici e docce dedicate, oltre a un costante servizio di salvamento e assistenza sul posto. La balneazione è garantita fin da subito grazie alle speciali sedie “Job” per l’ingresso in acqua, ma nelle prossime settimane il servizio farà un ulteriore salto di qualità tecnologico. Verrà infatti installato il sistema Seatrac, un meccanismo all’avanguardia che permetterà alle persone con disabilità motoria di entrare in mare in totale autonomia.

Soddisfatta la sindaca Matilde Celentano: “Abbiamo voluto realizzare una spiaggia realmente inclusiva e integrata, accessibile a tutti: persone con disabilità, famiglie, anziani, cittadini e turisti. Il mare è un bene di tutti e deve poter essere vissuto da chiunque senza ostacoli e senza discriminazioni. Nella marina di Latina sono già presenti alcuni servizi dedicati alle persone con disabilità, ma questa spiaggia permetterà di vivere a pieno e nel migliore dei modi una giornata presso il nostro lungomare, a costo zero, senza nessun tipo di barriera fisica, culturale o sociale. L’apertura della spiaggia arriva dopo un percorso complesso, completato dagli uffici comunali che hanno portato avanti importanti interlocuzioni con altri enti per arrivare ad ottenere l’autorizzazione a procedere. Ringrazio l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco e tutti gli attori protagonisti di questo percorso: sono profondamente orgogliosa che, per la prima volta, il nostro territorio disponga di un’area dove i diritti di tutti sono al centro”.

Parole d’orgoglio allo stesso tempo anche dell’assessore alla Marina Di Cocco: “Si tratta di un progetto mai realizzato prima d’ora sul lungomare di Latina. Un’esperienza innovativa per il nostro territorio e che trova riscontro nelle migliori pratiche già adottate in altre località balneari italiane. Ringrazio sentitamente la dirigente Alessandra Pacifico e gli uffici per il grande lavoro fatto fino ad oggi. La spiaggia che siamo pronti ad aprire al pubblico rappresenta un punto di inizio e non di arrivo. Nel nostro operato, infatti, c’è anche una visione per il futuro: nel Piano di Utilizzazione degli Arenili approvato nel mese di maggio abbiamo stabilito che le future concessioni demaniali dovranno garantire il completo abbattimento delle barriere architettoniche. È una scelta chiara e concreta di questa amministrazione per rendere le nostre spiagge sempre più accessibili e inclusive”.