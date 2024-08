Tutti pazzi per A Tutta Birra, successo per l’edizione 2024

Si è conclusa anche quest’anno la corsa più pazza dell’Agro Pontino. A Tutta Birra con la sua carica dei 500 si riconferma una garanzia di divertimento e sport!

La corsa goliardica organizzata dalla Montello Running, all’interno della 6° Festa della Birra di Borgo Montello (LT) curata dall’Associazione Culturale Conca 1932, ha ospitato più di 500 atleti che si sono sfidati lungo il percorso di 7 km, rigorosamente in maschera.

Come da tradizione il pomeriggio goliardico è iniziato, nonostante il tempo avverso, con la sfilata delle maschere dei partecipanti e come ogni anno se ne sono viste delle belle!

Ad aggiudicarsi il premio “Miglior Maschera” Adulti, grazie ad una fantasia fuori dal normale sono stati gli autori dell’Arca di Noè con il pettorale numero 58, a seguire le “emozioni” di Inside Out con il pettorale numero 262, terzo posto per gli impavidi “anzianotti” dell’RSA con il pettorale numero 422.

Selezione della “Miglior Maschera” anche per i bambini che hanno sfilato a seguito degli adulti. Primo posto per i Minions con il pettorale 286, e posizione di parimerito per la Birra e le Formiche

Sul podio anche gli amici a quattro zampe, a vincere il titolo di Miglior Maschera canina è stato un simpaticissimo cagnolino dai peli a spazzola e la collana hawaiana.

Podi combattuti che dal canto dell’organizzazione e dei presenti sono state tutte impeccabili e bellissime, a dimostrazione del fatto che “A Tutta Birra” rappresenta per tutta la comunità un’occasione di divertimento e condivisione per famiglie, ragazzi, ragazze e amici a quattro zampe!

Dopo la sfilata, tutti pronti al nastro di partenza per affrontare il percorso ad ostacoli di 7km ed assaporare per gli adulti, birra locale artigianale del “Birrificio Contadino Ventinove” mentre per i bimbi tante bevande analcoliche.

A commentare la giornata è Sergio Zonzin, organizzatore della corsa “Siamo soddisfatti del risultato e dei numeri dei partecipanti presenti. – esordisce Zonzin – Nonostante il maltempo, tutti si sono divertiti ed hanno concluso il loro percorso ad ostacoli soddisfatti. Resta un po’ di amaro in bocca per l’annullamento della serata danzante prevista a seguito della gara, visto il peggioramento delle condizioni climatiche. Ringrazio tutto il mio staff, i partecipanti, a Conca 1932 e tutti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Vi do appuntamento al prossimo anno!”