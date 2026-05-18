Tutto in una notte, stasera a Cisterna Gara 5 fra Benacquista e Treviglio

Tutta una stagione racchiusa in quattro quarti. Questa sera alle ore 20:30 il Palasport di Cisterna di Latina è pronto a trasformarsi nel teatro di una vera e propria finale, Gara 5 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale. A sfidarsi per il passaggio del turno saranno la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e la Tav Treviglio Brianza Basket, arrivate a questo spareggio decisivo dopo una serie intensa e ricca di colpi di scena.

Il verdetto della “bella” di stasera aprirà le porte delle semifinali playoff promozione alla squadra vincente, che andrà poi ad affrontare la spuntante tra Herons Montecatini e San Giobbe Chiusi, anche loro bloccate sul 2-2 e attese dall’ultimo verdetto.

Il cammino finora è stato un autentico scontro di nervi e tattica. Latina era partita fortissimo, sfruttando il fattore campo e portandosi sul 2-0 nelle prime due sfide davanti al pubblico di casa. Treviglio, però, ha dimostrato tutto il proprio valore e la propria esperienza al PalaFacchetti, reagendo con forza e riportando la serie in perfetto equilibrio. Le quattro partite giocate hanno offerto uno spettacolo di altissimo livello, fatto di fisicità, continui aggiustamenti in corsa e dettagli microscopici capaci di ribaltare l’inerzia del gioco nel giro di pochi possessi.

Coach Franco Gramenzi, al termine dell’ultima gara, si è detto orgoglioso dei suoi: «I ragazzi hanno fatto una gran partita, hanno lottato fino alla fine senza lasciare nulla di intentato». Una compattezza fondamentale, soprattutto per sopperire a un’assenza pesantissima sotto i tabelloni: quella del lungo Marko Bakovic, fermato da un colpo al costato subito in Gara 2 e ancora sotto la stretta osservazione dello staff medico. Senza di lui, il gruppo nerazzurro ha dovuto gettare il cuore oltre l’ostacolo, compensando la fisicità con un supplemento di energia e spirito di sacrificio.

L’identità di Latina è chiara: difesa aggressiva, circolazione di palla e grande capacità di tenuta mentale nei momenti di massima pressione. Qualità che stasera dovranno essere perfette per arginare il talento offensivo e la profondità di Treviglio.

Nonostante l’appuntamento in un giorno feriale e l’orario serale, l’apporto del Palasport di Cisterna sarà decisivo. Per spingere la Benacquista verso il sogno delle semifinali servirà la spinta dell’intera tifoseria pontina, pronta a trasformare il palazzetto in una bolgia di passione ed energia per quella che è a tutti gli effetti la serata più importante dell’anno.