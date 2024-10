Tutto pronto a Latina per la “Passeggiata del Fair Play e dell’Inclusione”

Lealtà, integrazione, amicizia e inclusione. Sono questi i quattro pilastri su cui il Panathlon International di Latina e la Fondazione Varaldo Di Pietro – Mecenate dello Sport hanno voluto basare la quarta edizione de “La passeggiata del Fair Play e dell’inclusione”, in programma a Latina domani, venerdì 4 ottobre.

“Latina – spiega il presidente Panathlon Latina Umberto Martone – è l’unica città in Italia e in Europa ad ospitare due monumenti-simbolo dei più alti valori dello sport: il Monumento al Fair Play, nei pressi dello Stadio Francioni, (donato alla città dal Panathlon e dalla Fondazione Di Pietro) e il Monumento all’Inclusione dedicato a Eunice Kennedy, fondatrice di Special Olympic (donato dalla Fondazione Varaldo di Pietro) e ubicato al Parco San Marco. L’obiettivo della passeggiata – continua Martone – è quello di creare i presupposti per un “dialogo sportivo ed etico” con l’intera Comunità, costruendo per Latina una specifica connotazione di città dei valori, del Fair Play e di inclusione”. La partenza è prevista dal Monumento al Fair Play, alle ore 9.30 e, attraversando il centro cittadino, prevalentemente nella zona pedonale, si concluderà al Parco San Marco presso il Monumento all’inclusione, percorrendo circa 2 km.

All’evento parteciperà anche Manuela Olivieri Mennea, Presidente della omonima “Fondazione Pietro Mennea Onlus per la Ricerca e lo Sport” e moglie dell’indimenticato e indimenticabile campione dell’atletica, icona assoluta dello sport italiano e nel Mondo. Queste le sue parole alla vigilia della kermesse:” Per mio marito le parole ‘impossibile’ e ‘mai’ non esistevano. Se è riuscito lui a conquistare, con il suo fisico, tanti traguardi, grazie alla sua tenacia, la fatica e spirito di sacrificio, chiunque può realizzare un sogno. E un sogno è anche poter far fare sport e attività fisica non solo campioni e giovani talenti, ma a tutti. Ecco perché ho accolto l’invito del Panathlon International di Latina e della Fondazione Varaldo Di Pietro – Mecenate dello Sport ad intervenire alla “Passeggiata del fair Play e dell’inclusione. Siamo accumunati dall’etica ispirata al Fair Play e alla lotta al doping, alla solidarietà, al sostegno ai più deboli, all’inclusione e integrazione: principi e che travalicano il mondo dello sport e che dovrebbero far parte del bagaglio di ogni essere umano”.

