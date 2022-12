Tutto pronto per il ‘Natale Apriliano’, ecco il programma

Arrivano le festività natalizie, l’Amministrazione Comunale rende noto il programma del Natale Apriliano edizione 2022-2023.

Giovedì mattina alle ore 10:00 in piazza Roma, l’assessore Alessandro D’Alessandro ed il presidente della Pro Loco Antonino Marchese daranno il via ufficiale ai festeggiamenti, cuore del villaggio sarà il centro città che anche in questa edizione ospiterà la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio.

Il programma sarà arricchito dalla 21esima mostra di arte presepiale “Presepi…amo in Aprilia” curata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio visitabile da giovedì 8 dicembre 2022 fino a domenica 8 gennaio 2023 presso il palazzo comunale di piazza Roma. L’ingresso è libero tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00; festivi e prefestivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Inaugurazione mostra giovedì 8 dicembre ore 16:00 presso i locali ex anagrafe municipio di piazza Roma.

Nel programma anche il Festival Candlelight in collaborazione con Liberi Cantores. Spettacoli sabato 10 dicembre alle ore 20:00 presso la chiesa San Michele di piazza Roma e domenica 11 dicembre in piazza Roma ore 16:30.

Tanti i momenti che contribuiranno alla realizzazione dello scenario urbano natalizio che per tutte le festività sarà caratterizzato dallo spettacolo delle luminarie in piazza Roma, per le vie del centro e nelle borgate.

I mercatini anche quest’anno occuperanno una parte significativa del programma natalizio: Mercatino di Natale in collaborazione con l’associazione A.C.A.P. lungo corso Giovanni XXIII, il Mercatino dell’usato e dell’artigianato, in collaborazione con l’associazione Il Mercatino di Aprilia, in piazza Roma, via dei Lauri e presso l’area antistante la Biblioteca Comunale ed il caratteristico Mercatino delle Pulci, in collaborazione con i Comitati di Quartiere ApriliaNord e Agroverde.

Tornerà la kermesse dei Babbi Natale in Vespa, organizzata dall’associazione Vespa Club di Aprilia. Il raduno dei vespisti in abito da Babbo Natale, previsto per domenica 11 dicembre, partirà dal Centro Commerciale “Aprilia 2” ed approderà in piazza Roma.

“Un programma ricco di eventi, ha commentato l’assessore allo Spettacolo e Tempo libero Alessandro D’Alessandro, il programma di quest’anno propone alcune iniziative ormai tradizionali e qualche novità. Ringrazio la Pro Loco di Aprilia per il calendario di eventi, i commercianti, i comitati di quartiere, le associazioni e tutte le realtà del nostro territorio che contribuiranno alle iniziative. Un grazie anche a tutto il personale Asam e Progetto ambiente. Sarà bello tornare a vivere il Natale apriliano in presenza”.

PROGRAMMA:

• 8 dicembre 2022: Inaugurazione manifestazione ore 10:00, accensione luminarie, mercatino dell’usato ed artigianato, mercatino delle pulci in via Dei Lauri, pista di pattinaggio. Dalle ore 9:00 alle ore 23:00.

• 10 dicembre 2022: pista di pattinaggio, concerto “Candlelight” in collaborazione con l’associazione “Liberi Cantores” chiesa San Michele ore 20:00

• 11 dicembre 2022: raduno nazionale babbi natale in vespa, mercatino natalizio, mercatino dell’usato ed artigianato, pista di pattinaggio. Dalle ore 9:00 alle ore 23:00.

• Concerto “Candlelight” in collaborazione l’associazione “Liberi Cantores” ore 16:30 piazza Roma

• 18 dicembre 2022: concerto natalizio a cura della Banda La Pontina di Aprilia per le vie del centro, mercatino natalizio, mercatino dell’usato ed artigianato, mercatino delle pulci presso il quartiere Agroverde, pista di pattinaggio. Dalle ore 9:00 alle ore 23:00

• 26 dicembre 2022: pista di pattinaggio Dalle ore 9:00 alle ore 23:00

• 1 gennaio 2023: pista di pattinaggio. Dalle ore 9:00 alle ore 23:00

• 6 gennaio 2023, mercatino dell’usato ed artigianato, pista di pattinaggio. Dalle ore 9:00 alle ore 23:00.