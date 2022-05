Tutto pronto per il Roland Garros 2022: sfida fra Alcaraz, Nadal e Djokovic

Se scommetti sul tennis con Betfair non puoi perdere gli Open di Francia, il Roland Garros rappresenta il terzo torneo più antico al mondo dopo gli US Open e Wimbledon e presenta caratteristiche del terreno molto particolari, oltre a una lunghissima storia capace di attraversare due secoli.

Il nome è un omaggio all’omonimo pilota francese che ha combattuto per la Patria nella Prima Guerra Mondiale ma che già era un campione di tennis alla fine del XIX secolo. Il torneo è iniziato nel 1891 a livello Nazionale e nel 1925 si è aperto ai tennisti di tutto il mondo.

La particolarità degli Open francesi riguarda il campo in terra rossa battuta, i rimbalzi particolarmente vivaci offrono un grandissimo spettacolo e la conseguenza diretta sono i risultati imprevedibili con punteggi molto alti.

I favoriti alla vittoria del Roland Garros

Quest’anno si svolgerà un torneo che presenta una sfida a tre davvero entusiasmante e imprevedibile, le quote Open di Francia 2022 danno lo spagnolo Carlos Alcaraz come favorito assoluto per la vittoria al torneo a 2.7 in vantaggio su Nadal e Djokovic quotati vincenti a 3.2.

Ed è proprio la sfida fra questi tre tennisti a rendere il torneo così entusiasmante, Nadal è il padrone assoluto della competizione con 13 vittorie, praticamente il più vincente di sempre agli Open di Francia. Djokovic ritornerà sul campo di tennis più agguerrito che mai ed è attualmente al comando della classifica ATP, per quanto riguarda Alcaraz, non solo è il tennista più giovane fra questi ma negli ultimi tempi è balzato alla sesta posizione del Ranking ATP, ecco perché questo sarà un torneo che non vorrà perdere.

Inoltre, sono presenti tantissimi altri campioni che regnano della classifica ATP come il grande Medvedev, il tedesco Zverev quotato vincente a 15, Tsitsipas quotato vincente a 6.5, Ruud quotato a 21 e gli italiani Berettini, Sinner, Musetti e Sonego.

La situazione dei tennisti italiani al Roland Garros

Dopo la sconfitta al BNL Internazionali d’Italia, Fognini ha elogiato il suo avversario Sinner dichiarando a pieni polmoni che insieme allo spagnolo Alcaraz, sono i giovani più maturi e gli atleti più promettenti del tennis: Alcaraz e Sinner sono il futuro di questo sport.

Sinner è l’italiano più promettente anche secondo i bookmakers che lo danno vincente agli Open di Francia quotato a 26, segue Berrettini quotato a 41. Lorenzo Musetti naviga a vista fra gli underdog quotato vincente a 67, Sonego rimane quotato a 101.

Il Roland Garros potrebbe rappresentare un nuovo trampolino di lancio per i tennisti che hanno perso posizioni nel Ranking ATP e soprattutto per Sinner, ormai tornato in forma fisica smagliante dopo aver risolto i problemi che lo avevano costretto a uno stop, influenzando negativamente anche le sue ultime prestazioni.

Tutto pronto in Francia per ospitare uno degli Open più prestigiosi al mondo, tutti i tennisti riscaldano le racchette per offrire il migliore spettacolo possibile in una competizione fra le più agonistiche al mondo.