Tutto Pronto per la Corsa delle Tre Ville, 8° Trofeo Fabrizio Irilli

Tutto pronto per la Corsa delle Tre Ville, ottavo trofeo Fabrizio Irilli, in programma domenica 6 ottobre 2024 a Tivoli. L’evento, inserito nel circuito In Corsa Libera come diciottesima tappa è uno degli appuntamenti più attesi del panorama podistico locale.

La corsa, organizzata dalla Tivoli Marathon, sotto la direzione del presidente Marco Morici e patrocinata dal Comune di Tivoli, attraverserà alcuni dei tesori culturali più iconici della città, come la Villa Adriana, il Tempio di Ercole Vincitore e la Villa d’Este, raggiungendo l’affascinante centro storico di Tivoli. Il tracciato, della lunghezza di 10 km, saprà conquistare i partecipanti non solo per la sfida sportiva, ma anche per la bellezza dei luoghi che incontreranno durante il percorso.

Il ritrovo è fissato a partire dalle 7:30 presso il Parco Andersen giardino pubblico di Villa Adriana, dove gli atleti potranno anche ritirare il pacco gara fino alle ore 9:00. Sempre da li, la partenza per le 9:30 con arrivo previsto nello stesso punto. La gara promette un’esperienza unica grazie al suo percorso ricco di storia e panorami mozzafiato.

Oltre alla gara competitiva, l’evento prevede anche una corsa non competitiva di 10 km con partenza alle 9 e una passeggiata di 3 km, gratuita per i bambini, che partirà alle 9:35. Il parcheggio sarà disponibile presso Via Don Agostino Panattoni.

La Corsa delle Tre Ville è un evento che unisce sport, cultura e paesaggi straordinari, offrendo ai partecipanti la possibilità di immergersi nella storia di Tivoli, attraverso un’esperienza podistica indimenticabile.