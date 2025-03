Ubriaco in monopattino si scontra con un’auto: denunciato 35enne

Incidente nella serata di giovedì a Latina, dove un 35enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, si è scontrato con un’auto mentre era alla guida di un monopattino elettrico.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto: il monopattino avrebbe urtato l’autovettura per cause ancora in fase di accertamento. Sottoposto ai controlli, il 35enne è risultato positivo all’alcoltest con un tasso superiore al limite consentito per legge. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.