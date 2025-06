Ubriaco si denuda in centro a Sabaudia, denunciato un indiano

E’ stato denunciato per il reato di atti osceni in luogo pubblico il 45enne di origine indiane che nel pomeriggio di ieri, in condizioni di evidente alterazione psicofisica, si è denudato alla presenza delle tante persone per le vie del centro di Sabaudia.

A fermarlo sono stati i carabinieri della Stazione Locale, intervenuti a seguito di una richiesta arrivata al numero unico d’emergenza 112. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo al Fiorini di Terracina per le cure mediche necessarie.