Uccide una donna con un sorpasso azzardato, arrestato a 20 anni

Un’altra tragedia della strada sulla Statale Appia, all’altezza di Monte San Biagio, ha provocato la morte di Francesca Di Fazio, 40 anni, residente a Fondi. La donna è deceduta sul colpo dopo essere stata tamponata e sbalzata fuori strada, con la sua auto che si è ribaltata. Arrestato per il responsabile un 20 enne straniero sempre residente a Fondi, alla guida sotto l’effetto di droghe, che ha proseguito la marcia dopo l’incidente.

Dinamica

In base ai rilievi dei carabinieri della locale Stazione, la tragedia è stata causata dal 20enne, che ha azzardato un sorpasso in un tratto vietato mentre viaggiava verso Fondi. Nel rientrare in corsia, ha tamponato violentemente la vettura della vittima, finendo poi contro un’altra auto proveniente dalla direzione opposta. L’impatto ha fatto perdere il controllo all’auto della 40enne, che ha terminato la sua corsa contro il guardrail, ribaltandosi.

Drug test

Gli accertamenti hanno confermato che il giovane era alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e con un’auto più potente di quanto consentito dalla legge. Arrestato in flagranza per omicidio stradale aggravato, è stato posto ai domiciliari. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati e le indagini continuano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.