Uccisa dall’auto appena rubata, vanno avanti le indagini per risalire al pirata

Era uscita, come suo solito, per fare una passeggiata. Una passeggiata che si è rilevata fatale per la 69enne di origine indiana travolta e uccisa da un’auto pirata ad Aprilia. Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, la donna è stata ritrovata per puro caso da una pattuglia dei carabinieri che passava di lì, lungo via Camonica. Un impatto violentissimo con la donna che sarebbe stata trascinata per alcuni metri dall’auto guidata dal pirata della strada.

Auto che era stata rubata qualche ora prima ad una ragazza di 31 anni e che è stata poi ritrovata in via Selciatella, a qualche chilometro dal luogo della tragedia, con danni compatibili con l’investimento. Del responsabile però nessuna traccia.

“E’ assurdo quanto accaduto – spiega una residente in un’intervista al Messaggero -, non possiamo crederci. Qui sulla via siamo tutti uniti, ci ritroviamo tutte le sere d’estate per un saluto. Siamo sotto choc, non si può morire così, non c’è altro da dire”.

Intanto i carabinieri del Reparto Territoriale stanno facendo il possibile per provare a dare un’identità all’assassino. I militari hanno eseguito un nuovo sopralluogo sul luogo dell’incidente, si cerca qualche frammento di carrozzeria o qualsiasi traccia che possa rilevarsi utile alle indagini.