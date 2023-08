Ci sono due fermi riguardo l’efferato omicidio di questa mattina del 77enne Enzo Vetrano, ucciso a colpi di piccone all’interno di una villetta in una zona residenziale di Nettuno ai confini con il comune di Aprilia. I Carabinieri di Anzio hanno portato in caserma le ultime due persone ad aver visto in vita il povero 77enne.

Le indagini proseguono senza sosta e dalle prime informazioni l’uomo era in pensione ed in passato aveva in gestione un distributore di benzina nel territorio di Aprilia. L’ipotesi degli inquirenti è senza dubbio quella dell’omicidio, di fatti nell’abitazione non sono stati rilevati segni di infrazione ed è probabile che sia stato proprio il 77enne ad aprire al suo assassino.