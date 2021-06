UE, Procaccini FDI: “Gioco sporco delle sinistre sull’immigrazione. Schiaffo ai rifugiati”

L’europarlamentare di FDI-ECR, Nicola Procaccini, delegato per le trattative sulla riforma del Trattato di Dublino si espone sul tema migranti e dichiara:

“Mentre la UE è impegnata nelle trattative sul nuovo Patto per la migrazione, dalla Danimarca a guida socialista arriva uno a schiaffo ad ogni principio di solidarietà e accoglienza per i rifugiati. Neppure chi realmente fugge da persecuzioni e violazioni dei diritti umani, potrà trovare riparo all’interno dei confini danesi. Se questa linea fosse stata decisa in Ungheria o Polonia sarebbe stata subito invocata la violazione dello stato di diritto e bloccati gli aiuti economici per la ripresa di tali Paesi. Nell’Unione Europea – prosegue – della prepotenza ideologica ai governi di sinistra è consentito persino di calpestare uomini, donne e diritti come non farebbe neanche il regime Kim Jung-un in Corea del Nord. Nel nuovo Patto per la Migrazione e l’Asilo in discussione a Bruxelles, si sta cercando di scaricare tutto il peso dei flussi migratori sui Paesi UE di primo ingresso, come l’Italia. Nello stesso tempo l’Italia deve sorbirsi lezioni di solidarietà e accoglienza da parte di Stati preoccupati solo del rischio che qualche migrante, una volta sbarcato sulle nostre coste, possa trovare il modo raggiungere il nord Europa. Una volta di più è stato svelato il gioco sporco sull’Immigrazione delle sinistre, ammantato da parole vuote e ipocrite”.