Da giorni si allenava con la squadra, ora però è arrivata l’ufficialità da parte della società di Piazzale Serratore. Emanuele Gatto è un nuovo centrocampista del Latina Calcio.

Classe 94, oltre 300 presenze in Serie C e un curriculum di tutto rispetto per un giocatore che andrà di sicuro a dare una mano allo scacchiere nerazzurro.

L’ex Sudtirol, Ancona e Alessandria, tra le tante, sarà a disposizione di mister Boscaglia già da domani per l’importante trasferta di Caserta.