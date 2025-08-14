Ugl Latina, Cisterna apre le sue porte alla nuova succursale dell’organizzazione

A Cisterna di Latina è stata inaugurata la nuova sede del Caf Patronato UGL, guidata da Stefano Trombelli. Affiancato dalla segretaria provinciale della Federazione Università, Ludovica Bertassello, l’obiettivo del nuovo sportello sarà quello di garantire ascolto, assistenza e risposte concrete a tutte le categorie sociali: dal cittadino comune al lavoratore, passando per il pensionato sino a giungere allo studente universitario.

”Di obiettivi, progetti ed idee ne abbiamo tantissime – ha detto Stefano Trombelli – ma il primo fra tutti è quello di diventare un punto di riferimento per garantire la tutela del cittadino a 360 gradi; non solo da un punto di vista prettamente sindacale , ma affiancare il singolo nell’ottenimento dei propri diritti, perché come amo dire sempre: “noi siamo qui per restituire/dare un diritto a chi ne ha diritto”. per questo abbiamo messo in piedi un team di lavoro che possa tutelare tutte le categorie sociali: il cittadino comune, il lavoratore, il pensionato, l’invalido civile ecc. e questa struttura nasce per facilitare la gestione burocratica della vita di ciascuno di noi mediando con i vari enti pubblici e ponendo al centro l’individuo”

“Ringrazio il nostro Segretario Utl Ivan Vento per questa opportunità. Con Stefano, fin dall’inizio di questo percorso, c’è stata un’ intesa lavorativa che ci permette di essere una grande squadra. Dare risposte ed aiutare ogni cittadina e cittadino è il nostro focus.

Siamo un team giovanile, pronto a porre al centro le esigenze dei nostri utenti.

Inoltre nella nostra sede, dedicheremo uno spazio agli universitari, per qualsiasi difficoltà ed esigenza, trattati alla pari di un lavoratore. Come già espresso in precedenza, noi non facciamo distinzione tra le due categorie. Lo studente è un vero e proprio lavoratore e per questo ha bisogno delle giuste tutele ed i giusti servizi. In questo periodo siamo stati celeri ed efficienti, proprio per garantire un operato eccellente. Ora ci prendiamo un periodo di pausa ma dal primo settembre ritorneremo operativi, pronti ad annunciarvi le nostre iniziative”, ha affermato invece Ludovica Bertassello.