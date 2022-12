Ultima tappa In Corsa Libera, in arrivo il Trail di Maenza

In arrivo il trail “Road To Maenza”, ultima tappa del circuito podistico Opes “In Corsa Libera” che chiuderà la stagione di corse 2022.

La data dell’evento è fissata per domenica 18 dicembre 2022, con la gara competitiva della lunghezza complessiva di 21,6 km D+1.000.

Un trail dai sapori natalizi immaginato nel mezzo del suggestivo scenario del comune maentino, che vanta un percorso circondato dal fascino del Monte Gemma, del Monte Sentinella e del Monte Calvello e che consentirà a tutti i partecipanti di ammirare le bellezze del territorio e di sfidare le vie medievali.

La tappa è ideata dalla Fitness Montello Running di Sergio Zonzin, in collaborazione con OPES, Comune di Maenza, Aquile dei Lepini ODV Maenza, Avis Comunale Maenza.

Sarà possibile con l’occasione, correre tra i presepi grazie alla XXII^ Edizione della “Maenza tra presepi, tradizioni e…” – Associazione Maenza tra Presepi Tradizioni e. Inoltre, allestito a tema anche il Castello Baronale di Maenza che per tutto il periodo natalizio ospita un vero e proprio villaggio di Babbo Natale grazie all’iniziativa dell’associazione culturale La Macchia. La giusta occasione per prendere parte all’envento insieme a famiglia ed amici e per vivere a pieno la magia di Maenza.

Maenza offre oltre ad un suggestivo paesaggio, anche una straordinaria ricchezza di beni culturali: sono molti infatti i luoghi di interesse che la rendono una città eterna, come ad esempio il Castello Baronale eretto inizialmente come torre di avvistamento intorno al 1100-1200 e successivamente abitato dalle famiglie feudatarie che nel corso del tempo, si sono susseguite alla guida del borghetto, e ancora la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, la Piazza Coperta, la Chiesa di Sant’Eleuterio patrono della città e molto altro ancora.

Il ritrovo per tutti i partecipanti è alle ore 7.30 presso Piazza Ferdinando Lepri, in attesa dello start previsto per le 9.30 circa.

Al termine della gara sarà possibile usufruire di docce che saranno messe a disposizione per tutti i partenti e sarà prevista una corsa per i bambini ed un parta party finale.

Saranno premiati i primi tre assoluti maschili e femminili, i primi tre di ogni categoria ed i primi/e tre arrivati donatori Avis.

Iscrizioni aperte su Rece Service. Per informazioni contattare il 338-8157590.