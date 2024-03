Ultimi giorni per iscriversi a Branzino The Challenge 2024 ad Orbetello

Conto alla rovescia per partecipare a uno degli eventi più attesi nel panorama della pesca sportiva: Branzino The Challenge 2024. Gli appassionati hanno tempo fino a Domenica 31 marzo per iscriversi a questa competizione internazionale, dedicata alla pesca della spigola praticata in kayak con esche artificiali.

L’appuntamento è fissato per il primo weekend di maggio, precisamente dal venerdì 3 alla domenica 5, nella suggestiva laguna di Orbetello. Con un montepremi invitante, l’evento attira ogni anno un numero crescente di partecipanti provenienti da diverse nazioni europee, confermando il suo status di manifestazione di rilievo nel circuito internazionale della pesca sportiva.

L’organizzazione, a cura di Insidefishing e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Orbetello, garantisce non solo un’esperienza di gara di alto livello, ma anche un’ampia gamma di attività collaterali per partecipanti e turisti. Dall’enogastronomia alle dimostrazioni pratiche, dai workshop informativi alla presentazione ufficiale con la presenza di esperti del settore e dei campioni delle passate edizioni, l’evento promette di soddisfare tutte le aspettative.

Un aspetto fondamentale della competizione è l’impegno verso il no-kill: le spigole catturate verranno rapidamente rilasciate, e la verifica della lunghezza sarà effettuata tramite immagini fotografiche trasmesse direttamente dagli sfidanti agli organizzatori, garantendo così la tutela e la conservazione delle specie marine.

Per coloro che non dispongono di un kayak, è possibile noleggiarlo sul posto grazie alla collaborazione con aziende del settore come Bolsena Yachting e Ozone Kayak.

Le iscrizioni chiuderanno Domenica 31 marzo. Per partecipare e avere maggiori informazioni sulla gara, è possibile visitare il sito ufficiale www.branzinothechallenge.com e accedere direttamente alla scheda di iscrizione. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di essere parte di questa avvincente sfida nel suggestivo scenario della laguna di Orbetello.