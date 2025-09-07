Un bagliore, un boato, poi il nulla: giallo sull’esplosione a Latina

Una luce improvvisa, bianca, ha squarciato il cielo di Latina nelle prime ore di oggi, lunedì 8 settembre, destando stupore e preoccupazione tra i cittadini. Subito dopo, un boato secco e potente, avvertito in gran parte della città e nei comuni limitrofi. Un’esplosione misteriosa, che ha scosso la comunità e che, nonostante le prime verifiche, non ha ancora trovato una spiegazione certa.

Il mistero si infittisce e l’episodio, avvenuto dopo la recente deflagrazione che ha colpito le abitazioni Arlecchino, sembra inserire un nuovo tassello in un clima che fa pensare a una possibile guerra intimidatoria.