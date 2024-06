L’uomo è stato soccorso, ed è con i soccorsi.



Momenti di tensione al Centro Commerciale Le Torri, dove un uomo in forte stato di agitazione, con un coltello in mano minacciava di suicidarsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza. Le forze dell’ordine hanno cercato di negoziare con l’uomo per scongiurare il peggio.