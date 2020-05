Ultraleggero precipitato: l’Agenzia per la sicurezza del volo apre un’inchiesta

Sulla tragedia dell’areo ultraleggero precipitato a Nettuno, al confine con Latina, anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta.

L’agenzia ha inviato un proprio investigatore sul luogo in cui si è schiantato l’aeromobile P92S, identificato con il numero I-8534.

L’Ansv è indipendente rispetto al sistema di aviazione civile e non cerca responsabilità, ma soltanto le cause che hanno provocato l’evento, in un’ottica di prevenzione. E’ stata istituita nel 1999 e si identifica con l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano, in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile.

Come tale è un’autorità pubblica, caratterizzata da ampia autonomia posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta quindi dell’unica istituzione aeronautica che non è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.