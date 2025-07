Ultrasolar e Pasta La Forza voce grossa: seconda vittoria e punteggio pieno al BIP

Prosegue il Basket in Piazza – Trofeo Città di Latina con la quinta giornata che incorona due squadre a punteggio pieno dopo due turni: Ultrasolar nel girone Junior B e Pasta La Forza nel girone Senior B. Due successi netti, rispettivamente su Electricplanet/La Bottega del Fornaio (91-44) e Monium (81-69), che confermano le ambizioni delle due formazioni.

Intanto cresce l’attesa per le gare in programma questa sera, 5 luglio:

Ore 19 , Junior Girone A: Sapore di Sale – New Age Erborist

Ore 21, Senior Girone B: 3E Geco – Carrozzeria Falcone

ULTRASOLAR – ELECTRICPLANET/LA BOTTEGA DEL FORNAIO 91-44

Parziali: 16-11, 25-13, 29-8

Ultrasolar: Zamparo 18, N. Amato 15, Bianchi 14

Electricplanet: Tosatti 17, Di Vito 10

Arbitri: Andrea Sanseverino – Alessandro Tortoci

Ufficiali: Coluzzi – Spagnoli

Inizio equilibrato e ritmi alti per un primo quarto chiuso 16-11 per Ultrasolar. Poi la svolta nel secondo periodo: due triple in serie di Leonardo Amato aprono la fuga dei neroverdi che allungano sul 41-24. Nella ripresa, Zamparo e Mastronardi siglano un break devastante, mentre Tosatti resta l’unico vero terminale offensivo degli avversari. Il parziale del terzo quarto (29-8) certifica il dominio di Ultrasolar che chiude senza affanni sul +47 finale.

PASTA LA FORZA – MONIUM 81-69

Parziali: 25-21, 18-11, 18-18

Pasta La Forza: Bianchini 20, Tarozzi 15, Ingallina 11

Monium: Di Giulio 24, Morgante 20

Arbitri: Carotenuto – F. Tortorici

Match più combattuto tra due squadre che arrivavano da una vittoria. Monium parte forte, ma Pasta La Forza risponde con Tarozzi e Ingallina, chiudendo avanti il primo quarto. I gialli allungano nel secondo periodo e arrivano all’intervallo con un rassicurante +11. Dopo un blackout che spegne temporaneamente Piazza del Popolo, la gara riprende con Monium che accenna una rimonta con Franzoni e Morgante, ma Bianchini e Bottoni tengono a distanza gli avversari. Nell’ultimo quarto Pasta La Forza gestisce bene il vantaggio e chiude con autorità, anche grazie a una tripla e una schiacciata finale dello stesso Bianchini.

La fase a gironi si concluderà il 12 luglio. Le otto squadre Junior e Senior torneranno tutte in campo per i quarti di finale.