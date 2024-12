Un 2024 tra blitz e maxi operazioni, il bilancio dei carabinieri a Latina

Indagini chiuse con maxi operazioni, blitz e soprattutto un significativo aumento dei reati contro il patrimonio. E’ racchiuso sostanzialmente in tutto ciò, quello che è stato il 2024 lavorativo per il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina. Complessivamente, nell’ambito dell’intera provincia di Latina, durante il 2024, sono stati perseguiti 19.841 reati procedendo in ordine a 490 arresti e 3.100 denunce in stato di libertà. Un lavoro massiccio dunque quello messo in atto dai militari pontini, che ha portato a smantellare e prevenire reati di ogni tipo: dalla violenza di genere alle truffe ai danni degli anziani, dalla criminalità organizzata che ha visto mettere a soqquadro la città e l’amministrazione comunale di Aprilia, passando per la lotta al caporalato, con la vicenda Satnam Singh, venuta alle cronache nazionali per la sua crudelia e ferocità.

Nel dettaglio le operazioni condotte:

Lotta alla violenza di genere e alle truffe ai danni di anziani

Sul piano della pianificazione operativa, un poderoso sforzo è stato compiuto verso le numerose e crescenti attivazioni in tema di violenza di genere ed in particolare, anche quest’anno, si rilevano i seguenti dati in aumento:

– oltre 70 tra arresti e misure precautelari;

– oltre 600 le persone denunciate in stato di libertà;

– gli interventi complessivi per casi di violenza sono stati oltre 700 (praticamente quasi un intervento ogni 12 ore).

Si segnala, nell’ambito dell’attività di contrasto, il recentissimo arresto per femminicidio, dello scorso 26 novembre 2024, operato da personale della Compagnia di Terracina e della Stazione Carabinieri di Terracina. Al di là dell’attività di contrasto e dell’aumento di denunce anche nelle comunità straniere, il Comando Provinciale di Latina che, nel corso dell’anno, ha ulteriormente aggiornato la preparazione dei propri militari per prevenire e reprimere la specifica fenomenologia, ha attivato numerose campagne di sensibilizzazione sul tema.

L’azione dell’Arma è stata volta a contrastare il numero dei cosiddetti “reati spia”, spronando le vittime a muovere, con fiducia, il primo passo verso la libertà: sporgendo denuncia. In tale ottica, nel novembre del 2024, nell’ambito del progetto nazionale “Una stanza tutta per sé” nato nel 2015 da un accordo dell’Arma dei Carabinieri con l’Associazione Soroptimist International, con lo scopo di incoraggiare le persone vittime di violenza di genere a rivolgersi alle Forze dell’Ordine, sostenendole nel delicato momento della denuncia, è stata inaugurata, presso la Stazione Carabinieri di Sezze, in aggiunta a quelle di Latina e Sabaudia, un ulteriore luogo protetto e accogliente dove poter raccontare quanto accaduto, determinando un rapporto meno traumatico con gli investigatori.

Ad ulteriore coronamento delle iniziative antiviolenza si segnala anche il recente evento benefico dell’11 dicembre 2024 presso il Teatro D’Annunzio di Latina dove c’è stato il concerto della Banda dei Carabinieri, iniziativa promossa da questo Comando Provinciale con il sostegno di “Centro Donna Lilith” e “Unindustria Latina”, avente come scopo l’attivazione di una nuova fondazione finalizzata ad individuare impieghi per le donne vittime di violenza di genere.

Lotta al bullismo

Il Comando Provinciale di Latina che, nel corso dell’anno, anche in questo caso, ha provveduto all’aggiornamento ulteriore della preparazione dei propri militari per prevenire e reprimere la specifica fenomenologia, ha eseguito appositi incontri di sensibilizzazione sul tema all’interno di varie scuole della provincia. Sul tema si registra un aumento di consapevolezza, anche con l’aiuto da parte degli insegnanti che hanno anch’essi presentato un maggiore numero di denunce. In aumento anche la maggiore consapevolezza dei giovani nell’utilizzo dei social media. In questo senso abbiamo rilevato una particolare diffusione di fenomeni di revenge porn, bikini off, divulgazioni sui social di liti/risse tra infra 14enni. Significativo sul tema il recente incontro avvenuto, lo scorso 5 dicembre, presso l’istituto “Volta” alla presenza del Ministro dell’Istruzione. Incontro questo che si aggiunge a quelli che il Comando Provinciale tiene con la collaborazione del Reparto Territoriale di Aprilia e le Compagnie di Latina, Formia e Terracina per diffondere la cultura della legalità attraverso incontri organizzati presso le scuole.

Fenomenologia delle truffe agli anziani

Rafforzamento delle capacità di indagini ed analisi del fenomeno, anche attraverso il pattugliamento del web (web patrolling), a cui si aggiungono campagne di sensibilizzazione rivolte, in particolare, alle persone anziane. I comandi Stazione svolgono periodicamente incontri presso centri di aggregazioni di anziani e parrocchie al fine di creare un’importante consapevolezza del fenomeno e vincere la suggestione generata anche dall’utilizzo dei più moderni strumenti tra cui la nascente intelligenza artificiale in grado di replicare voci dei familiari. In questo settore rileviamo del sommerso perché la vittima prova una profonda vergogna che la induce a non denunciare. Nel corso dell’anno, sono state condotte diverse operazioni di contrasto al fenomeno che hanno portato all’arresto di presunti responsabili di diverse truffe avvenute nella provincia ai danni di anziani probabilmente riconducibili ad organizzazioni criminali strutturate e complesse in grado di cogliere, anche attraverso la rete, informazioni preziose per raggirare le vittime (finto carabiniere, finto avvocato etc).

Criminalità organizzata

Nell’ambito dell’attività di contrasto alla criminalità organizzata, con la DDA di Roma e la Procura di Latina, questo anno è stato particolarmente significativo su tutta la provincia:

con riferimento alla città di Aprilia, il 3 luglio 2024, nell’ambito dell’indagine convenzionalmente denominata “Assedio”, il Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia e il Centro Operativo della DIA di Roma hanno eseguito l ’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 25 persone (di cui 21 in carcere e 2 agli arresti domiciliari e 2 misure interdittive) ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico ed alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, turbata libertà degli incanti, traffico di influenze illecite, rapina, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo, scambio elettorale politico-mafioso, esercizio abusivo dell’attività finanziaria ed usura. In tale contesto, a seguito dell’esecuzione del predetto provvedimento cautelare è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Aprilia nonché nominata la Commissione di indagine per svolgere approfonditi accertamenti sul Comune di Aprilia.

Questo Comando Provinciale Carabinieri, in tale ambito, ha proposto ed ottenuto 15 interdittive antimafia;

con riferimento al Comune di Fondi sono state eseguite le seguenti operazioni:

il 26 novembre 2024, il Nucleo Investigativo di Latina ed il Nucleo Operativo della Compagnia di Terracina hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma su richiesta della competente Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di 11 soggetti , ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzioni di armi, estorsione e usura. Nel corso dell’indagine, erano già stati arrestati, in flagranza di reato, 13 soggetti, sequestrati circa 90 kg. di sostanza stupefacente (tra cocaina, hashish e marijuana) nonché 3 fucili, 2 pistole, 1 pistola mitragliatrice M/12, una bomba a mano, 790 cartucce di diverso calibro, tre giubbotti antiproiettile, 4 silenziatori, 14 detonatori e 12 kg. di esplosivo plastico;

) gravemente indiziate, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, violazioni in materia di armi, estorsione, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori; il 28.12.2024 i Carabinieri del Nucleo Investigativo, coadiuvati da militari della Compagnia di Terracina, con il supporto tecnico del ROS sezione anticrimine Roma, del nucleo artificieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Roma e dell’unità cinofila antiesplosivo della Compagnia Carabinieri P.M. A.M. di Ciampino rinvenivano in Fondi, seppelliti in un terreno:

un fucile da caccia marca franchi calibro 12 con matricola abrasa;

260 cartucce uso caccia calibro 12;

1500 proiettili calibro 9×21 camiciati;

102 proiettili calibro 7,65 camiciati;

237 proiettili calibro 7,65 camiciati;

200 proiettili 3,57 magnum;

una mitraglietta calibro 9×21 priva di matricola;

un caricatore contenente 10 proiettili calibro 9×21;

un caricatore contenente 11 proiettili calibro 9×21;

tre proiettili calibro 380 auto;

un ordigno esplosivo artigianale di forma cilindrica del peso di gr. 476;

con riferimento alla città di Latina il 3 aprile 2024, personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina, nei confronti di 11 persone ( di cui 8 in carcere e 3 sottoposti al divieto di dimora nella provincia di Latina ) gravemente indiziati, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa, convenzionalmente denominata “Nico”, condotta dal dicembre 2021 al luglio 2022, ha consentito, tra l’altro, di accertare l’esistenza nella città di Latina di un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti ( riconducibile al gruppo criminale denominato Clan DI SILVIO operante in Latina ) nei quartieri popolari di Campo Boario e Nicolosi , nonché di ricostruire le modalità di esecuzione del tentato omicidio di Di Silvio Antonio, alias Cavallo, avvenuto a Latina il 18.05.2022. Si soggiunge che, in tale contesto, si è proceduto a individuare e sequestrare, con successiva acquisizione al patrimonio comunale, due unità immobiliari costruite senza autorizzazione in zona non edificabile, riconducibili ad esponenti di spicco del ciato sodalizio di etnia Rom ;

17 maggio 2024, i militari della Compagnia CC di Formia, hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Tribunale di Cassino – Ufficio G.I.P nei confronti di 4 soggetti, per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, estorsione in concorso; si segnala nell’ambito del contrasto all’accumulo dei patrimoni illeciti:

– il 16 maggio 2024, personale del Nucleo Investigativo eseguiva un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina, sottoponendo a sequestro le quote di 3 società operanti nel settore automobilistico nonché diverse autovetture di lusso per un valore totale di circa 400 mila euro;

Complessivamente sono state sequestrati: Armi bianche: 71; Cartucce uso caccia: 1730; Proiettili: 2037; Fucili: 14; Pistole: 12; Pistole giocattolo: 7; Mitragliatrice: 1; Ordigno esplosivo: 1.

Lotta al caporalato

A prescindere dall’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Latina nei confronti di un imprenditore agricolo che, dopo aver causato con colpa il grave ferimento del cittadino indiano Singh SATNAM, è ritenuto il presunto responsabile di aver omesso di chiamare i soccorsi, questo Comando ha svolto numerose attività investigative e di contrasto al fenomeno del cd caporalato.

In particolare, negli ultimi mesi, il Comando Provinciale dei Carabinieri ha incrementato l’attività preventiva e repressiva relativa al contrasto al fenomeno del cd. “caporalato”.

Da gennaio sono state controllate (anche da personale dell’I.T.L. di Latina, del Gruppo Tutela del Lavoro di Roma e del N.I.L. CC di Latina):

76 aziende, di cui 42 con irregolarità di diversa natura;

505 lavoratori, di cui 314 extracomunitari; tra essi, 34 (di cui 8 extracomunitari privi di permesso di soggiorno) sono risultati non regolarmente assunti.

Per incidere maggiormente nel contrasto del citato fenomeno, diverse sono state le segnalazioni effettuate dai Carabinieri all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per la sospensione/restituzione dei finanziamenti nei confronti delle aziende agricole che hanno commesso gravi violazioni delle condizioni di lavoro ed ambientali. In tale ambito a 5 lavoratori sono stati dati permessi straordinari a seguito di denuncia dichiarate fondate in tema di contrasto al caporalato.