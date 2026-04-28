Un 25 aprile da ricordare al Conti Sport City per i piccoli dell’Hellas Bainsizza

Il 25 aprile resterà una data da ricordare per i colori dell’Hellas Bainsizza. In occasione del tradizionale Torneo della Liberazione, andato in scena presso le strutture del Conti Sport City, la società borghigiana ha ribadito la qualità del proprio settore giovanile, distinguendosi non solo per i risultati sul campo, ma per lo spirito di squadra e i valori dimostrati.

Il fiore all’occhiello della spedizione è stata la categoria 2018. In un girone unico serrato e ricco di talento, i piccoli atleti dell’Hellas hanno lottato con grinta e correttezza, conquistando un prestigioso secondo posto. Un cammino fatto di crescita costante e sorrisi, che premia la dedizione dello staff tecnico nel formare i campioni del futuro partendo dalle basi del divertimento e del rispetto. Anche nella categoria 2017, l’Hellas Bainsizza ha saputo farsi valere, affrontando una lunga giornata di gare con una tenuta atletica e mentale esemplare.

Il valore del percorso intrapreso dal club è stato suggellato dal momento delle premiazioni, avvenute sotto gli occhi di vere leggende del calcio italiano come Bruno Conti, Simone Pepe e Daniele Conti. Proprio il messaggio del “Campione del Mondo”, incentrato sulla lealtà e sul ruolo educativo delle famiglie, ha trovato nell’atteggiamento dei ragazzi dell’Hellas la sua traduzione pratica un esempio positivo di fair play che ha reso orgogliosi dirigenti e genitori presenti.