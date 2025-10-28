Un altro adolescente picchiato dal branco alle autolinee

Un nuovo episodio di violenza giovanile si è verificato nel pomeriggio di ieri alla stazione delle autolinee di via Romagnoli, a pochi giorni da un’altra aggressione avvenuta nello stesso luogo. Questa volta a farne le spese è stato un minorenne di origine indiana, studente di un istituto superiore della città, circondato e picchiato da un gruppo di coetanei. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata “punita” per motivi banali. I ragazzi lo hanno prima colpito con uno spray urticante, poi, mentre cercava di difendersi, lo hanno fatto cadere a terra e preso a calci e pugni. La scena si è svolta davanti a diversi pendolari e studenti che stavano aspettando l’autobus, con alcuni testimoni che riferiscono di aver visto anche dei bastoni nelle mani degli aggressori.

Immediato l’intervento delle pattuglie della Squadra Volante della Questura di Latina, che hanno raccolto testimonianze e avviato le indagini per identificare i responsabili. Gli aggressori, tutti minorenni, sarebbero riusciti a fuggire confondendosi tra la folla. Il ragazzo, dopo essere stato stordito dallo spray e ferito dalle percosse, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Gli investigatori non escludono che i giovani coinvolti frequentino lo stesso istituto scolastico della vittima.