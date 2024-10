Un argento per Filippo, la copia della medaglia olimpica consegnata alla famiglia Mondelli

A Cernobbio, durante l’evento benefico “Io sono Filippo”, il “quattro di coppia” delle Fiamme Gialle ha consegnato alla famiglia di Filippo Mondelli una copia della medaglia d’argento vinta alle Olimpiadi di Parigi. Filippo, scomparso nel 2021, aveva chiesto ai compagni di portare a casa una medaglia olimpica anche per lui, obiettivo mancato a Tokyo ma raggiunto quest’anno.

Presenti alla cerimonia familiari, amici e numerosi partecipanti, uniti per sostenere la ricerca contro il cancro. Luca Rambaldi, uno dei canottieri premiati con l’argento in quel di Parigi, ha ricordato Mondelli come esempio di resilienza, dedicandogli simbolicamente la medaglia in suo onore.

Nato nel 1994 e in servizio presso il Centro Sportivo – III Nucleo Atleti Fiamme Gialle di Sabaudia, ha iniziato a competere a livello internazionale conquistando numerosi titoli fino a quella brutta notizia arrivata nel 2020, la diagnosi di un osteosarcoma, una forma di tumore osseo. Ha combattuto la malattia con determinazione fino alla sua scomparsa, avvenuta il 29 aprile 2021, a soli 27 anni.

A Sabaudia, più precisamente nei pressi del Lago di Paola, Filippo si allenava per inseguire il suo sogno: quella tanto agognata medaglia che non ha mai potuto raggiungere ma che, in sua memoria, i compagni hanno vinto anche per lui.