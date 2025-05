Un Borgo Nuovo, il progetto “Quartieri” verso la stagione estiva

Si appresta ad affacciarci verso la stagione estiva il progetto “Sport di Tutti – Quartieri”, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato dall’ASD “In Corsa Libera”.

Le attività, cominciate lo scorso dicembre 2023, continuano ad ottenere risultati positivi ed un’ampia partecipazione con il coinvolgimento di tantissimi soggetti che hanno potuto beneficiare dell’iniziativa. Ricordiamo infatti che il progetto ha una durata totale di 24 mesi di cui 16 mesi, totalmente dedicati all’attività sportiva gratuita con la partecipazione continuativa di un numero di 500 beneficiari e nello specifico soggetti over 65, donne, bambini/e, ragazzi/e, uomini e donne adulti e soggetti con disabilità. Le attività progettuali proseguono presso la struttura Centro Fitness Montello, che sorge nell’omonimo borgo.

Le azioni messe in campo mirano come sempre a favorire l’inclusione sociale e il benessere attraverso la pratica sportiva, con un focus speciale su ceti fragili, over 65 e gruppi meno rappresentati. Tra gli obiettivi principali potenziare la partecipazione di soggetti fragili alla pratica sportiva, migliorare la qualità della vita, promuovere corretti stili di vita e un’alimentazione sana, favorire l’inclusione sociale e la creazione di reti relazionali, ridurre le disuguaglianze social, potenziare il benessere psico-fisico e le relazioni personali ed il contrasto alla solitudine.

Le attività sportive avanzano con successo e continueranno fino al 31 maggio. Successivamente, si svolgerà il doposcuola fino a metà giugno, per poi inaugurare il centro estivo che si protrarrà fino ad agosto, offrendo così un’ulteriore opportunità di socializzazione e benessere alle famiglie e ai giovani del quartiere.