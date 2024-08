Incentivare la visita alle bellezze del nostro territorio e offrire un’opportunità a residenti, turisti e visitatori di non dover utilizzare l’auto per spostarsi. Questi gli obiettivi del progetto “In bus a Sermoneta”, fortemente voluto dall’amministrazione comunale in collaborazione con la società Cotral: un servizio di bus navetta in partenza dal giorno di ferragosto e per tutti i fine settimana fino a ottobre, che collega la stazione di Latina, il centro storico di Sermoneta e il giardino di Ninfa.

Tra le prime azioni poste in essere dall’amministrazione Giovannoli dopo il suo insediamento a giugno c’è stato l’impegno a potenziare i collegamenti tra la stazione ferroviaria e il centro storico, passando per le borgate, e per il giardino di Ninfa nei fine settimana.

L’amministrazione comunale, dopo l’incontro avvenuto nelle scorse settimane in Comune con i vertici di Cotral, ha chiesto e ottenuto l’attivazione in via sperimentale di due corse il sabato e la domenica per i prossimi tre mesi.

Il servizio è attivo dalle 8.50 dalla stazione ferroviaria lato Sermoneta, con fermate al Centro Storico (9.05) e Ninfa (9.15); la corsa di ritorno parte da Ninfa alle 12.55, toccando il centro storico (13.15) e la stazione ferroviaria (13.25).

La seconda corsa parte dalla stazione alle 13.45 per stare a Sermoneta centro storico alle 14.00 e a Ninfa alle 14.15. Il ritorno da Ninfa alle 16.30, passando per Sermoneta centro storico (16.50) e stazione ferroviaria (17.15).

“Desidero per questo ringraziare il dott. Marco Zannino responsabile dell’area ovest Roma-Latina della Direzione Operativa Gomma, e Giuliano Errico, già candidato della lista Giovannoli Sindaco per l’impegno nel potenziare i collegamenti bus per Sermoneta” spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli. “Questo è un impegno che avevamo assunto in campagna elettorale e che stiamo ora attuando. Il servizio in via sperimentale servirà a capire le reali esigenze, in vista del Giubileo 2025 che porterà a un aumento del turismo anche a Sermoneta”.