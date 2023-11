Un caso di scabbia ad Itri. E’ per questo motivo, e per far si che il contagio non possa diffondersi ulteriormente, che tutte le scuole di Itri nella giornata di oggi sono rimaste chiuse.

A deciderlo il sindaco Giovanni Agresti che ha firmato l’apposita ordinanza per permettere alla ditta specializzata incaricata, di effettuare tutte le operazioni di sanificazione.