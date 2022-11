Nascondeva quasi un chilo di marijuana in un capannone industriale. E’ accaduto ad Aprilia, dove i carabinieri del Reparto Territoriale hanno rinvenuto in un capannone in uso ad un 40enne 800gr di marijuana.

Marijuana che è stata sequestrata dai militari di Arpilia mentre l’uomo è finito agli arresti domiciliari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in attesa del rito direttissimo.