Un foro nella finestra dell’Asl di Cisterna, si indaga

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina sono stati chiamati a intervenire presso il centro ASL locale, dopo che il personale aveva segnalato un piccolo foro sia nella tapparella che nel vetro di una finestra di una stanza.

Secondo le prime ipotesi, il danno sarebbe stato causato da un oggetto metallico sferico. Sul posto, i militari hanno condotto un sopralluogo attento e scrupoloso, ma non hanno trovato alcuna parte di proiettile.

Nonostante ciò, le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’incidente. I Carabinieri stanno lavorando per delineare l’accaduto e stabilire la natura del foro, con l’obiettivo di fornire risposte ai molti interrogativi sollevati dall’episodio.